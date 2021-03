Squeezie vs Cyprien : retour sur leur incroyable faux clash !

Squeezie et Cyprien : un parcours commun

Squeezie s’est fait connaître dans le monde du YouTube Gaming, mais a bien d'autres champs d'intérêts, Cyprien dans celui du podcast. Les deux Youtubeurs partagent un trait de personnalité commun, l’humour. Et c’est ce qui les a amenés à collaborer sur des projets. Dans l’univers YouTube, ils sont très connus pour leurs vidéos humoristiques diffusées sur la chaîne Bigorneaux et Coquillages. À l’aide de petits scénarios comiques et de situations cocasses mis en scène dans un format vidéo court, les deux vidéastes ont séduit un large public. Cette brillante idée leur a permis de se propulser parmi le top des Youtubeurs français. Leur chaîne est en effet suivie par un nombre hallucinant de fans. Mais, malgré ce succès florissant, en mars 2019, les fans ont la surprise d'apprendre que la chaîne est suspendue. Et le plus étonnant est la raison de cette suspension. Squeezie et Cyprien annoncent par la même occasion qu’ils se lancent dans une guerre aux abonnés sur leurs chaînes respectives.

Squeezie et Cyprien : le faux clash

Les fans ont du mal à se remettre de cette annonce. Pendant 3 semaines, ils assistent à ce combat pacifique, compteurs en main. Et ils assistent à quelques clashs, comme le rap de Cyprien, qui tacle gentiment Squeezie. Puis, au moment où les comptes sont toujours en faveur de Cyprien, qui a 200 000 abonnés de plus que Squeezie, une autre annonce met un terme à la bataille. Squeezie et Cyprien sortent une chanson sur Bigorneaux et Coquillages. Les paroles sont limpides, il n’y a évidemment jamais eu de guerre entre les deux acolytes. Et la chaîne est relancée officiellement pour le plus grand bonheur de leurs fans. Les deux Youtubeurs ne mettent pas pour autant de côté leur carrière en solo. Cyprien se démarque notamment dans sa carrière cinématographique, puisqu’il réalise aujourd'hui de nombreux courts-métrages.

Squeezie et Cyprien : mais pourquoi un faux clash ?

Alors, la question leur a évidemment été posée mille fois. Et, contre toute attente, l’idée ne vient pas d’eux, mais d’un de leurs amis, bien connu du public, le rappeur Bigflo, de Bigflo & Oli. Ils ont d’ailleurs déclaré avoir apprécié cette expérience qui a suscité beaucoup de réactions dans leur communauté. C’était d’ailleurs l’effet recherché. Un bon moyen de tester des contenus et de mesurer l’engagement de leurs fans. Cependant, il s’en est fallu de peu pour que Squeezie dépasse Cyprien dans ce combat d’abonnés. La tendance était en sa faveur, même s’il partait avec un nombre plus bas de fans. S’ils avaient continué de se prêter au jeu, il aurait probablement eu un plus grand nombre d’abonnés que Cyprien à la fin de leur petite guerre. Par ailleurs, ce petit clash leur a permis d’explorer un nouveau domaine, la chanson, ce qui n’a pas manqué de toucher les membres de leur communauté. Le duo a reçu beaucoup de commentaires positifs à ce sujet.