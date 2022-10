Squeezie, Matsu, Amixem, Boostee… tous les featuring de Joyca

Qui est Joyca ?

Joyca est un Youtubeur français né en 1995 à Grenoble. C’est sa passion de la musique qui l’a amené à poster des vidéos YouTube. À la base fan de techno grâce à ses deux sœurs, le jeune homme apprend la musique (piano, guitare, DJ) et commence à créer ses propres morceaux. Quelques années plus tard, en 2016, il met à profit sa connaissance de la production musicale pour poster des vidéos sur YouTube. Le principe est simple, remixer des personnes célèbres. En très peu de temps, il atteint 100 000 abonnés. En 2017, il se lance dans les parodies et cela participe à son succès grandissant. Il revisite le titre "Despacito" qui deviendra la 6e vidéo la plus visionnée en 2017. Un an plus tard, Joyca décide de faire de la musique comme il l’aime et plus simplement pour faire des blagues. À partir de ce moment, il va sortir de nombreux singles sans pour autant totalement abandonner ses hits humoristiques. En parallèle, il va de plus en plus développer sa carrière de Youtubeur. Parmi les titres qu’il a sortis figurent de nombreux featuring, tour d’horizon !

Joyca et Squeezie

Parmi les références des Youtubeurs, Squeezie figure en bonne place. Véritable star de la plateforme, il a fait plusieurs collaborations avec des Youtubeurs et des artistes, et notamment avec Joyca. Squeezie s’est même lancé dans un album entier fait de featurings : Oxyz. Les deux compères se sont fait remarquer avec le titre "Bye Bye". Ce morceau est issu d’un défi sur la chaîne YouTube de Squeezie. Joyca et Squeezie devaient faire un hit de l’été en trois jours avec face à eux Kezah et Freddy Gladieux qui composeront Mirador. Les deux morceaux seront jugés par Gims qui donnera "Mirador" gagnant face à "Bye Bye". Pourtant, le succès est au rendez-vous, puisque le morceau devient viral et passe sur les radios. Squeezie et Joyca ont même été invités à l’interpréter sur scène lors de l’édition 2019 de Solidays. Autre morceau à leur actif, "Tu forces" sorti en 2021.

Joyca et Mastu

Joyca et Mastu collaborent sur plus d’un projet. Ensemble dans le collectif qu'ils ont formé, le L.O.A.T, les deux Youtubeurs se complètent bien au niveau musical. Mais alors, qui est Mastu ? Comme ses acolytes, Mastu est un Youtubeur à succès. Il a rejoint en 2018 la société de production Redbox, mais c’est désormais avec Joyca qu’il a décidé d’ouvrir son propre lieu de création de contenus. Côté musical, les deux amis sont très créatifs et délivrent des morceaux drôles et certains plus sérieux. À leur actif, "La musique des pets" qui, comme son nom l’indique, est plutôt un morceau parodique ainsi que "Clash Assassins". Joyca et Mastu ont également sorti un titre nommé "Vago" qui sonne un peu comme un hit de l’été à la fois léger et entraînant.

Joyca et Amixem

Amixem a fortement influencé les Youtubeurs français et a été l’instigateur de la Redbox. La collaboration entre Amixem et Joyca a souvent tourné autour de la musique. Les vidéos qu’ils ont faites en commun et qui rencontrent le plus de succès consistent à parodier des clips ou à dénicher les pires reprises musicales. C’est donc tout naturellement que les deux Youtubeurs se sont associés pour faire un featuring sur ton de blague. Il faut dire que c’est d’ailleurs leur première collaboration avant que Joyca intègre la Redbox. En 2017, ils ont sorti "La chanson putaclic". À ce moment-là, le nom de Joyca était encore Youtunes.

Joyca et Boostee

S’il s’amuse à faire des blagues en morceaux, Joyca a également l’ambition de créer des morceaux plus sérieux. Ainsi, depuis 2018, le youtubeur a fait deux collaborations avec le reconnu Boostee. Boostee est un jeune artiste français qui a commencé à faire de la musique à 15 ans. Très influencé par le rap et le hip-hop, il a été signé sur le label international Polydor. Dans le cadre de ses collaborations avec Joyca, ils ont réalisé un premier morceau ensemble en hommage à Avicii décédé peu de temps avant la sortie de ce single : "Heart and Soul". Un an plus tard, fort de ce succès, les deux amis collaborent à nouveau et sortent "Haut de Gamme".