Pourquoi EnjoyPhoenix se montre-t-elle de plus en plus souvent au naturel ?

EnjoyPhoenix : une youtubeuse honnête

EnjoyPhoenix a une réputation qui la précède en matière de franchise. Ses abonnés peuvent en témoigner. Elle a, à cœur, d’être authentique en toutes circonstances avec son public. Depuis de nombreuses années, la jeune femme a différents problèmes de santé. À travers sa chaîne, elle s’est confiée, à plusieurs occasions, sur ses troubles alimentaires. EnjoyPhoenix a longtemps souffert de boulimie et d’anorexie.

Afin de faire un pied de nez à cette maladie, elle avait d’ailleurs mis sur pied sa chaîne culinaire "Enjoy Cooking" où elle partageait notamment de nombreuses recettes sucrées. Il faut dire qu’EnjoyPhoenix n’est pas du genre à se laisser abattre. Pleine de ressources, elle trouve toujours un moyen de combattre ses démons, et ce, malgré ses autres soucis de santé. EnjoyPhoenix a également une maladie gynécologique connue sous le nom de syndrome des ovaires polykystiques, encore peu connue du grand public dont les symptômes sont importants.

YouTube : son exutoire

Afin de traverser les épreuves difficiles auxquelles elle est confrontée, EnjoyPhoenix choisit d’en parler avec son public et de devenir youtubeuse. Une méthode qui non seulement lui réussit, mais profite aussi à son auditoire. À ce jour, elle s’est débarrassée de ses troubles alimentaires. Cependant, elle fait maintenant face à un autre problème de nature dermatologique. EnjoyPhoenix, youtubeuse pro du maquillage, a de l’acné hormonale liée à son syndrome gynécologique. Ses boutons sont extrêmement visibles sur la peau. Ses fans sont habitués à la voir maquillée. Mais depuis quelque temps, la blogueuse a décidé qu’il en serait autrement. Prête à assumer pleinement ce problème de peau, elle a décidé d’arrêter de se maquiller pour se montrer au naturel. Et, pour elle, cette étape est cruciale dans son processus d’acceptation de la maladie face à laquelle elle est bien impuissante0.

EnjoyPhoenix au naturel

EnjoyPhoenix aurait pu choisir de suivre un traitement réputé pour son efficacité contre l’acné. Ce médicament à base d'isotrétinoïne est extrêmement puissant et agressif. Il a de nombreux effets secondaires connus, désagréables, voire dangereux. C’est donc en raison de ces potentielles conséquences qu’EnjoyPhoenix a décidé de prendre une autre voie, celle de l’acceptation. Lors de ces dernières apparitions, elle n’a donc pas camouflé ses rougeurs sur la peau avec du fond de teint et du maquillage.

Ses abonnés ont donc pu la voir au naturel, toujours aussi resplendissante. On ne peut qu’applaudir la décision de cette adepte du body positivisme, un mouvement qui rencontre de plus en plus de succès parmi les célébrités, mais aussi auprès de la population. C’est donc un beau message que porte la Youtubeuse, car apprendre à s’accepter au naturel est probablement la voie la plus sage et la plus efficace sur le long terme. Alors, pourquoi ne pas suivre une formation pour devenir Youtubeur, si vous aussi vous avez envie de partager vos expériences de vie.