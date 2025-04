Plantons pour l'avenir: NRJ s'engage à planter un arbre par auditeur à l'antenne !

En 2012, l’ONU a proclamé le 21 mars : Journée Internationale des Forêts (JIF). Compte tenu de leur importance majeure, les forêts sont souvent au cœur de l’actualité. Elles possèdent de nombreuses vertus dont celle de contribuer à la lutte contre le changement climatique : le carbone est séquestré dans les arbres tout au long de leur croissance, il est stocké dans les produits bois (bois de construction, bois de palettes, etc.) et enfin, le bois vient en substitution d’énergies ou de matériaux d’origine fossile.

Les forêts ont beaucoup d’autres atouts dans les 3 piliers du développement durable (économique, environnemental, social). La filière forêt-bois représente plus de 400 0000 emplois dans les territoires, œuvrant à la décarbonation de l'économie. Les forêts sont une source majeure de biodiversité, elles filtrent l’eau, protègent les sols de l’érosion, ... et représentent aussi un espace de loisirs très apprécié de la société. On parle de multifonctionnalité des forêts. De plus, la filière forêt-bois est un parfait exemple d'économie circulaire car après la récolte de l'arbre, le bois est valorisé tout au long de la filière de transformation pour en faire des produits biosourcés. En effet, selon les essences d'arbres et leur âge, on peut les valoriser en bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie, chimie verte, etc., ce qui est très positif pour renforcer la souveraineté du pays avec des produits bois français et pour agir en faveur de l’environnement.