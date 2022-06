NRJ New Hits Friday, les nouveautés musique de la semaine dans une seule playlist

NRJ vous fait découvrir les derniers Hits du moment ! Pour cela, une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY !

Ce vendredi 17 juin 2022, les nouveautés musique sont à découvrir sur la playlist NRJ New Hits Friday :



- BLACK EYED PEAS, SHAKIRA & DAVID GUETTA « Don't You Worry »

Souvenez-vous en 2009, le succès collosal du hit « I Gotta Felling » qui rassemblait déjà les Black Eyed Peas et David Guetta. Si on vous parle de ce hit de 2009, c'est que ce nouveau hit « Don't You Worry » est assez similaire dans sa production.

En 2020, le groupe mené par will.i.am, Taboo et apple.de.ap sortait l'artillerie lourde pour nous faire danser avec « Girl Like Me » emmené par la voix et le déhanché de la bomba latina Shakira.

Avec « Don't You Worry », c'est la première fois que les Black Eyed Peas, Shakira et David Guetta se retrouvent sur un hit commum, taillé pour être un hit de l'été en puissance.

