MTV Video Music Awards 2023 : à quoi faut-il s'attendre ?

Show time ! Chaque année, les MTV VMA sont un événement très attendu par toute l’Amérique, et même dans le monde entier des fans de musique. Cette édition 2023 prendra à nouveau place au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, ce 12 septembre 2023. De belles surprises attendent un public certain pour applaudir ses artistes préférés. On fait le point sur ce qu’il ne faut pas louper de cette cérémonie.

Nicki Minaj, maîtresse de cérémonie

Pour la deuxième fois consécutive, les VMA auront le plaisir d’accueillir Nicki Minaj comme maîtresse de cérémonie. D'après le média américain Billboard, elle s'occupera d'annoncer les performances et les différents guests qui reviendront remettre les prix aux vainqueurs. C'est inédit, puisqu'elle est la seule à recevoir cet honneur deux années de suite depuis Russell Brand à la fin des années 2000. De plus, on imagine que la rappeuse américaine va ajouter une touche très sexy à la soirée, alors qu’elle cartonne actuellement avec « Last Time I Saw You ». Un morceau qu’elle interprétera d’ailleurs sur scène lors de la cérémonie.