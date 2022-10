Michou et Inoxtag: une amitié sincère derrière YouTube

Comment leur amitié a-t-elle commencé ?

Michou et Inoxtag sont sans conteste l’un des duos les plus en vogue de la sphère YouTube française. Tous les deux fans de jeux vidéo, les deux adolescents commencent à publier des vidéos gaming sur leurs chaînes respectives en 2015. On se souvient d'ailleurs de Michou, méconnaissable dans sa première vidéo Youtube. De leurs vrais noms Miguel Mattioli pour Michou et Inès Benazzouz pour Inoxtag, ils ont alors vu leur célébrité décoller au même moment.

Pour l’anecdote, les deux amis se rencontrent pour la toute première fois en ligne. Ils jouent en live chacun de leur côté alors qu’ils ne se connaissent pas encore. Leurs abonnés respectifs, qui aimeraient les faire se rencontrer, les poussent alors à faire une partie ensemble.

De fil en aiguille, Michou et Inoxtag se mettent à discuter sur Twitter et finissent par lancer l’idée de faire un live Fortnite tous les deux. C’est alors le début d’une belle aventure ! L’entente entre Michou et Inoxtag est immédiate et les deux amis ne se sont plus jamais quittés. Michou a d'ailleurs pris la défense d'Inoxtag sur Twitter, après que ce dernier ait officialisé son couple avec Andrea.

Les débuts de Michou et Inox sur YouTube

Michou et Inoxtag ont le même parcours sur YouTube. Pas surprenant que ces deux-là soient devenus inséparables ! Ils se lancent sur la célèbre plateforme de vidéos en 2015 et se font connaître grâce à leurs contenus gaming et le streaming de jeux vidéo. Ils ont presque le même âge puisque Michou est né le 2 octobre 2001 et Inoxtag le 2 février 2002.

À cette époque, le succès arrive via leurs vidéos sur le jeu Fortnite. Les deux potes vont très rapidement atteindre le million d’abonnés et créer une communauté engagée.

Michou et Inoxtag sont tous les deux repérés par la célèbre agence Webedia avec qui ils vont collaborer. Webedia va grandement participer au développement de leur succès et leur ouvrir les portes des plateaux télé notamment.

Loin de se cantonner uniquement au gaming, les deux stars varient leurs contenus et proposent à leurs fans des vlogs voyages, des vidéos humoristiques et des collaborations avec d’autres youtubeurs célèbres. Petit à petit, Michou et Inoxtag construisent leur succès sur Youtube.

Michou, Inoxtag et la team Croûton

En 2018 lors d’un live YouTube sur Fortnite, Michou et Inoxtag lancent en direct l’idée de créer leur équipe d’e-sport. Très rapidement, les deux adolescents choisissent le nom « Croûton » comme pseudo.

Si la team Croûton fait un carton dans la sphère YouTube, la fine équipe est avant tout une bande de potes ! La team Croûton regroupe des amis créateurs de contenus comme Michou, Inoxtag, Le Bouseuh et d’autres célèbres streamers et youtubeurs français.

Leur but ? Faire exploser les statistiques YouTube et surtout, s’éclater ! Ils ont tous au moins un million d’abonnés et leurs vidéos se retrouvent en permanence dans les tendances YouTube. Leur sujet de prédilection favori reste bien sûr les jeux vidéo.

Au cours de l’aventure Croûton, d’autres membres rejoignent la team comme Valouzz et Doc Jazy. La blague lancée sur un coup de tête devient finalement une aventure à succès et une véritable amitié naît entre les membres de la team Croûton.

Confidences, vacances et travail, Michou et Inoxtag partagent tout

Amis devant les caméras, mais aussi en privé, les deux potes ont visiblement le même sens de l’humour et n’hésitent pas à se lancer des défis particulièrement drôles. Côté challenges, la vidéo hilarante d’Inoxtag « 24 h menotté avec Michou ! » a fait plus de 16 millions de vues.

Les abonnés ont aussi adoré leurs vidéos battle de culture générale, leurs anniversaires surprise, 48 h dans un bunker et le jeu de la confiance, l’une des dernières vidéos de Michou. Inoxtag et Michou aiment passer du temps ensemble et ça se voit ! Ils ne ratent jamais l’occasion de faire une vidéo côte à côte et conjuguent à merveille travail et fun !

Les deux amis partent aussi tous les ans en vacances ensemble. On se souvient notamment de leur super séjour à Dubaï ! Malheureusement l’été dernier, Michou et Elsa qui devaient se joindre à Inoxtag et les Croûtons en Afrique du Sud ont dû faire une croix sur leurs vacances entre potes à cause d’un test positif au Covid-19…

Après les jeux vidéo, Inoxtag et Michou ont une autre passion commune : la musique. Les deux jeunes stars de YouTube ont d’ailleurs sorti des singles comme «Dans le club» ou «Fier» pour Michou et «Pas b'soin d’toi» côté Inoxtag, qui ont fait un carton.

Même si Michou et Inoxtag sont toujours prêts à faire la fête et à rigoler, leur relation est aussi basée sur la confiance et le respect mutuel. D’ailleurs, dans une des dernières vidéos de Michou : « Je découvre ce que mes proches pensent de moi ! », Michou reconnaît avec émotion: «Inox, on s’est tellement apporté de choses tous les deux, on a grandi, on a évolué ensemble, c’est le destin.»

Autre moment émouvant de cette vidéo, à la question sur Michou «Est-ce que tu connais quelque chose de son intimité que les abonnés ignorent ?», Inoxtag répond en souriant «Oui, je connais des trucs, mais ça reste entre lui et moi.».

Est-ce que Inoxtag est en couple ?

Eh oui, tout comme Michou, Inoxtag n’est plus un cœur à prendre ! Tous les deux filent le parfait amour avec leurs chéries. Michou a officialisé en début d’année 2022 son couple avec Elsa Bois, sa partenaire de « Danse avec les stars ».

Inoxtag est quant à lui fou amoureux de sa chérie Andréa. Mais alors, qui est Andréa, l’heureuse élue d’Inoxtag? Andréa Pedrero, aussi appelée La Sirène, et Inoxtag se sont rencontrés au Mexique pendant les vacances du youtubeur.

La belle Andréa est une actrice et une artiste qui a le vent en poupe. Inoxtag tombe sous son charme et n’hésite pas à filmer leurs dates pour sa chaîne YouTube. Une idylle est née ! Soucieux de préserver sa chérie et son couple d’une trop forte exposition médiatique, il a d’ores et déjà prévenu ses abonnés. Andréa apparaitra de temps en temps en story, mais pas plus. Inoxtag souhaite en effet préserver son couple.

Les vidéos d’Inoxtag et Andréa ont déchaîné les passions et amené les internautes à comparer les relations amoureuses de Michou et d’Inoxtag. Ce dernier a d’ailleurs pris la défense de son ami sur Twitter: «Michou et moi on est toujours potes et j’aime pas voir des gens essayer de le rabaisser. J’espère vous comprendrez mon message ! Merci les reufs.»