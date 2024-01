Limitons notre impact écologique: stop aux déchets par terre !

Agir pour la planète avec NRJ !

Rejoignez-nous avec 1 Déchet par Jour, et participez aux prochains cleanups pour dire stop aux déchets par terre :

- Limitons notre impact en pensant plus souvent au covoiturage !

- Soyons sympas avec nos rues, nos campagnes, nos plages, nos montagnes et nos forêts. En ballade nous respectons les sols !

- Les lacs, fleuves et rivières sont précieux, rien par-dessus bord !

- Pour profiter des meilleurs concerts, écoutons la musique en bonnes vibes, restons propres et solidaires !

Partageons les gestes clés pour s’encourager à des petites actions green faciles et citoyennes.

Restons cool toute l'année et connectés avec NRJ, Hit Music Only !