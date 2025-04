Les Initiatives Océanes 2025: on a besoin de vous !

Agir pour la planète avec NRJ !

Les Initiatives Océanes, ce n’est pas nettoyer les plages mais bien de participer à une grande opération de science citoyenne : On collecte, on tri, on compte les déchets, et on partage ces données avec les décideurs pour faire changer les lois et mieux protéger l’Océan !

Du 17 au 23 mars 2025, participez à la plus grande collecte de déchets d’Europe pour la protection de l’Océan avec Surfrider Foundation !

Venez entre potes et retroussez-vous les manches pour faire un vrai geste qui compte !

Pour participer à la collecte la plus proche de chez vous connectez-vous !

Et si vous n’êtes pas dispo ce week-end, ce n’est pas grave ! les Initiatives Océanes c’est toute l’année ! Consulter la carte des collectes sur le site officiel !

