Le saviez-vous? Squeezie ne s'est pas toujours fait appeler ainsi!

Quand Squeezie postait ses vidéos sous le pseudonyme de Kakashlu

Tout le monde, ou presque, connaît aujourd’hui Squeezie grâce aux vidéos qu’il poste sur YouTube. Parmi l’un des premiers youtubeurs français à avoir atteint une telle notoriété, Squeezie a débuté sa carrière très jeune. Dès 2008, alors qu’il vient à peine de fêter ses 12 ans, Squeezie crée une première chaîne YouTube. Consacrée aux jeux vidéo, dont son jeu favori Dofus, la chaîne lui permet de se faire la main sur le fonctionnement de YouTube. Deux ans plus tard, Squeezie renouvelle l’expérience avec une autre chaîne YouTube principalement dédiée au jeu vidéo Bad Compagny 2. Ne cherchez pas l’existence d’une chaîne YouTube au nom de Squeezie pour ce jeu vidéo. À l’époque, Lucas Hauchard avait choisi de poster ses vidéos sous le pseudonyme de Kakashlu. Pour celles et ceux qui se demandent d’où vient ce pseudonyme, l’inspiration est assez simple. Il s’agit de la contraction entre Kakashi, un personnage de Naruto, et Lucas, son véritable prénom.

La bascule vers Squeezie

C’est finalement en 2011, à 15 ans, que Lucas Hauchard décide de prendre le pseudonyme de Squeezie. Pour sa troisième chaîne YouTube, le Français choisit de s’inspirer d’une chanson du DJ néerlandais Tiësto intitulée "Squeeze It" qu’il transforme en Squeezie. Depuis, Lucas Hauchard a pris la décision de ne plus changer de pseudonyme. Avec plus de 15 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube, l’auteur de l’album "Oxyz" serait en effet peu inspiré de vouloir changer de pseudonyme aujourd’hui.

Les pseudonymes, une façon de signer sa personnalité sur YouTube

On connaissait déjà les chanteurs comme Gims ou les DJ comme Kungs habitués à prendre un pseudonyme pour faire carrière dans la musique. Sur YouTube, adopter un pseudonyme pour lancer sa chaîne est une démarche aussi courante que dans la musique. Parmi les youtubeurs français qui cartonnent le plus sur YouTube en 2021, rares sont ceux qui postent leurs vidéos sous leur propre patronyme. Dans la vie, Natoo ne s’appelle pas réellement Natoo, McFly et Carlito non plus, et Mister V répondait présent en classe lorsque la maîtresse appelait Yvick Letexier, pas Mister V. Et la liste est encore longue. Juju Fitcats s’est inspirée de sa passion pour les chats pour transformer son patronyme Justine Becattini en pseudonyme YouTube. EnjoyPhoenix s’appelle Marie dans la vraie vie.

Heureusement, quelques-uns ont décidé de conserver une partie de leur véritable nom. C’est le cas par exemple de Cyprien qui a choisi de faire carrière avec son vrai prénom, ou bien de Rémi Gaillard qui n’a, lui, rien modifié de son nom de naissance.