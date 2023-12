Just Riadh s'est marié en secret

Personne ne s'y attendait, et pourtant ! À l'âge de 25 ans, l'influenceur Just Riadh s'est marié dans le plus grand des secrets. Sur la Toile, il a révélé quelques clichés, mais garde encore anonyme le visage de son épouse.

Loin des projecteurs, l'influenceur Just Riadh, de son vrai nom Riadh Belaïche, a dit « oui » pour la vie à son âme sœur. Alors que la star des réseaux sociaux n'avait rien laissé paraitre à ses 4,7 millions d'abonnés, le jeune homme de 25 ans a annoncé une grande nouvelle sur Instagram. Dans un costume noir, au milieu de la nature et une fleur blanche en poche, Just Riadh s'est marié. Just Riadh : « vivons heureux, vivons cachés » Très discret sur sa privée, l'acteur de « A la belle étoile » a partagé une légende touchante concernant cet heureux évènement : « Dieu merci, je me suis marié. J'ai vraiment hésité à vous l'annoncer, 'vivons heureux, vivons cachés' mais c'est un évènement tellement important dans une vie qu'il fallait que je vous l'annonce ». À l'heure où les influenceurs partagent tous le processus de leur mariage avec leurs abonnés, Just Riadh a décidé de faire dans l'originalité. En effet, derrière un voile blanc ou encore à l'ombre des arbres, le créateur de contenus a réussi à préserver le visage de son épouse. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JustMarried 😂 (@justriadh) Sur X (anciennement Twitter), les utilisateurs émettent plusieurs hypothèses sur l'identité de sa femme, à tel point que le sujet remonte en TT (top tweet). Sur Instagram, les messages de félicitations fusent malgré l'étonnement de certains abonnés. « Wouaaaah, grave innatendu ! Je suis choquée ! Je vous souhaite que du bonheur », écrit par exemple un fan. Soutenu par ses pairs de la Toile, les influenceuses Paola Locatelli ou encore Léna Situations ont également tenu à lui adresser un doux message.