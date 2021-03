Juju Fitcats, Léna Situations... Ces influenceurs adeptes du # self love

Enjoy Phoenix

...alias Marie Lopez, très connue sur la toile pour ces tutos makeup, Enjoy partage également ses faiblesses avec sa communauté. L’influenceuse aux 5 millions d'abonnés sur Instagram, s’est montrée sans maquillage et sans artifice, pour normaliser les problèmes de peau et l’acné. Après le #body positivity, il y a aussi le #skin positivity.

Son mantra : Il faut apprendre a s’accepter.

« L’acné ça craint, mais en même temps j’ai beau me battre tous les jours et chercher des solutions, la meilleure chose à faire c’est encore d’apprendre à s’accepter, et ça demande du travail, de la patience, et du soutien …Alors voilà, je vous présente Marie, sans makeup, sans filtre, sans paillettes. Avec ses cheveux bouclés à moitié, ses cicatrices et sa peau compliquée, mais aussi avec ses yeux bleus qu’elle aime tant »