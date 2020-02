NRJ NEW HITS FRIDAY - 7 Février 2020

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 7 Fvérier 2020, vous pourrez notamment découvrir :

- JUSTIN BIEBER «Intentions»

Justin Bieber vient de dévoiler son dernier titre «Intentions» en collaboration avec Quavo. Ecoutez «Intentions» dès maintenant !

- CHRISTINE AND THE QUEENS «People, I've Been Sad»

La chanteuse est de retour avec un titre inédit «People, I’ve Been Sad». Dedans, Christine and the queens livre un morceau rythmé et doux à la fois. Ecoutez «People, I've Been Sad» dès maintenant !

- SEAN PAUL «Calling On Me»

Sean Paul vient de sortir «Calling On Me» avec en featuring Tove Lo. Découvrez «Calling On Me» dès maintenant !

- THE PUSSYCAT DOLLS «React»

Les Pussycat Dolls signent leur grand retour avec un nouveau single sensuel «React». Découvrez-le sans plus attendre.



...