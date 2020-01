NRJ NEW HITS FRIDAY - 31 Janvier 2020

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 31 Janvier 2020, vous pourrez notamment découvrir :

- TAYLOR SWIFT «Only The Young»

Très attendu, le documentaire «Miss Americana» de Taylor Swift est enfin sorti ! On vous propose de découvrir dès aujourd'hui la bande-originale de celui-ci. Ecoutez «Only The Young» dès maintenant !

- LOUIS TOMLINSON «AlwaysYou»

Découvrez sans plus attendre l’un des derniers titres de Louis Tomlinson. Il s’appelle «Always You» et vous pouvez l'écouter tout de suite!! Ecoutez «Always You» dès maintenant !

- DUA LIPA «Physical»

Vous l'attendiez... le nouveau morceau de Dua Lipa est enfin disponible! Découvrez «Physical» dès maintenant !

- MEGHAN TRAINOR & NICKI MINAJ «Nice To Meet Ya»

La jolie Meghan Trainor s'est associée à la sulfureuse Nicki Minaj sur son nouveau titre intitulé "Nice To Meet Ya". Découvrez-le sans plus attendre.