NRJ NEW HITS FRIDAY - 26 Mars 2021

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 26 Mars 2021, vous pourrez notamment découvrir :

- MAJOR LAZER feat. SIA & LABRINTH « Titans »

La voix de Sia promet une nouvelle fois de nous embarquer dans un autre univers grâce à son dernier hit en collaboration avec Major Lazer et Labrinth. Le groupe s’est associé à la chanteuse australienne et l’artiste britannique sur le titre «Titans». Ecoutez «Titans» dès maintenant !

- 24KGOLDN « Love Or Lust »

Ecoutez «Love Or Lust» sur votre radio digitale New Hits Friday !

- BLKCITY : Abdul Kay, RAIZA BIZA, Mo Muse, Blaze the Emperor & JessB « Pogba»

BLKCITY, le supergroupe regroupant des artsites néo-zélandais vient de sortir un nouveau single dédié au footbaleur français, Paul Pogba ! Ecoutez «Pogba» sur votre radio digitale New Hits Friday !

- LUCAS & STEVE « No Diggity »

Le duo DJ et producteur de Maastricht Lucas & Steve a donné un nouveau look au hit de Blackstreet, «No Diggity» ! Découvrez «No Diggity» dès maintenant

...