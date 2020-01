NRJ NEW HITS FRIDAY - 24 Janvier 2020

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 24 Janvier 2020, vous pourrez notamment découvrir :

- KYGO x AVICII & SANDRO CAVAZZA «Forever Yours (Avicii Tribute)»

Kygo et Sandro Cavazza ont finalement sorti le titre composé par Avicii "Forever Yours" en mémoire du DJ suédois. Ecoutez «Forever Yours» dès maintenant !

- THE AVENER FEAT. MANU LANVIN «Run Away With Me»

Découvrez le titre "Run Away With Me" de The Avener. Ce titre interprété avec son collègue et ami Manu Lanvin est un extrait de son nouvel album intitulé "Heaven" ! Ecoutez «Run Away With Me» dès maintenant !

- JP COOPER «In These Arms»

Le chanteur britannique JP Cooper nous préparerait-il un nouvel album ? En tous les cas, il a dévoilé un nouveau hit intitulé "In These Arms" et vous pouvez déjà l'écouter sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY. Découvrez «In These Arms» dès maintenant !