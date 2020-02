NRJ NEW HITS FRIDAY - 21 Février 2020

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 21 Fvérier 2020, vous pourrez notamment découvrir :

- SELENA GOMEZ «Feel Me»

Selena Gomez continue la promotion de son nouvel album «Rare» dévoilé le 10 janvier dernier. Après «Lose You To Love Me» ou encore «Look At Her Now», la belle Serena nous offre le hit «Feel Me». Ecoutez-le dès maintenant!

- 5 SECONDS OF SUMMER «Old Me»

Le groupe australien est de retour avec leur morceau «Old Me». Un titre qui s'adresse à leur "eux" traversant les âges et avec un message clair: ne jamais abandonner ! Ecoutez «Old Me» dès maintenant !

- JAX JONES / MARTIN SOLVEIG / RAYE «Tequila»

Les deux célèbres DJ s'associent de nouveau mais cette fois-ci avec la collaboration de la chanteuse britannique Raye sur leur dernier titre: "Tequila". Découvrez-le sur notre radio NRJ New Hits Friday !

- BTS «Filter»

Le groupe coréen vient de dévoiler leur nouveau titre tout nouveau tout beau! Il est déjà disponible sur votre radio digitale! Découvrez «Filter» et «Forever» sans plus attendre.



