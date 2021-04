NRJ NEW HITS FRIDAY - 2 Avril 2021

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 2 Avril 2021, vous pourrez notamment découvrir :

- DEMI LOVATO / ARIANA GRANDE « Met Him Last Night »

Demi Lovato vient de sortir son nouvel album intitulé «Dancing With The Devil – The Art of Starting Over». Cet opus est composé de 19 titres dont LA collab’ que tout le monde attendait avec Ariana Grande sur le titre «Met Him Last Night». Ecoutez «Met Him Last Night» dès maintenant !

- OLIVIA RODRIGO « Deja vu »

Son tout premier album est attendu pour le 21 mai. Après le succès incontestable de «Drivers License», Olivia Rodrigo nous présente son nouveau titre intitulé «Deja Vu». Ecoutez «Deja Vu» sur votre radio digitale New Hits Friday !

...