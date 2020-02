NRJ NEW HITS FRIDAY - 14 Février 2020

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 14 Fvérier 2020, vous pourrez notamment découvrir :

- BILLIE EILISH «No Time To Die»

Les amateurs de 007 étaient impatients d’écouter le morceau du prochain générique de James Bond. Billie Eilish a dévoilé «No Time To Die» . Ecoutez-le dès maintenant!

- SAM SMITH «To Die For»

En attendant le nouvel album «To Die For» qui sortira en mai 2020, Sam Smith dévoile le 1er hit éponyme. Ecoutez «To Die For» dès maintenant !

- ALT-J «Bang!»

ALT-J vient de sortir «Bang!». Découvrez-le sur notre radio NRJ New Hits Friday !

- JUSTIN BIEBER «Second Emotion» (feat Travis Scott) et «Forever» (feat Post Malone / Clever)

Quel beau cadeau de Saint-Valentin pour tous les Beliebers! Justin Bieber vient de dévoiler le cinquième opus de sa carrière. Un album rempli d’amour pour sa femme Hailey Bieber. Découvrez «Second Emotion» et «Forever» sans plus attendre.



