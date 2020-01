NRJ NEW HITS FRIDAY - 10 Janvier 2020

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 10 Janvier 2020, vous pourrez notamment découvrir :

- ALICIA KEYS «Underdog»

Alicia Keys signe son grand retour avec ce titre qui annonce la sortie imminente de son septième album «ALICIA». Ecoutez «Underdog» dès maintenant !

- SELENA GOMEZ «Let Me Get Me»

La chanteuse américaine a sorti son tout nouvel album «Rare». Dedans se trouve le titre «Let Me Get Me», qui est un message adressé à toutes les personnes qui sont sur le point de laisser tomber… Découvrez-le sans plus attendre.

- JOHN LEGEND «Conversations in the Dark»

Le chanteur américain se livre une nouvelle fois dans son dernier titre «Conversations in the Dark». Un morceau touchant dédié à l’être aimé. Découvrez «Conversations in the Dark» dès maintenant !



- SIA «Original»

La chanteuse australienne a dévoilé le titre de la bande originale du film «Le Voyage du Dr Dolittle». Dans «Original», Sia a tenu à faire passer un message très important. Découvrez-le sans plus attendre.