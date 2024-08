La Nuit K-Pop: c'est tous les mercredis soirs sur NRJ !

Apparue au début des années 1990 en Corée du sud, la K-Pop a conquis le monde grâce à son mélange de genres musicaux, chorégraphies élaborées et artistes captivants. Depuis plusieurs années, on vous avait gâté avec une radio digitale spéciale K-Pop mais grâce à la "Nuit K-Pop", on vous fait découvrir les plus grands artistes et groupes K-pop du moment.

Rendez-vous donc sur NRJ tous les mercredis soirs pendant 4h et retrouvez ou découvrez tous les incontournables K-Pop: BTS, EXO, RIIZE en passant par Eric NAM et Jaechan ou encore la chanteuse, danseuse et rappeuse Hwasa sans oublier bien sur les Blackpink et bien d'autres...