Envie d'agir pour la planète ? Réalisez un reportage avec Jeunes Reporters pour l'environnement !

Et si vous pouviez changer les choses ? Avec Jeunes Reporters pour l'Environnement de l’association Teragir, c'est possible !

Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement propose aux jeunes de 11 à 25 ans de réaliser des reportages articles, podcasts ou vidéos en lien avec les Objectifs de développement durable, à travers le journalisme de solutions.

Chaque année, Jeunes Reporters pour l’Environnement propose des formations d’éducation aux médias et à l’information et un concours national. La participation au concours permet aux reportages lauréats d’accéder au concours international qui réunit des jeunes de plus de 43 pays et de remporter des bourses.

