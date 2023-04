C'est un mouvement ouvert à toutes et tous. La mission est simple : permettre à des innovations majeures, qui rendent nos vies plus sobres, de devenir rapidement mondiales !

Aujourd'hui, Team For The Planet, c'est plus 100 000 citoyens associés, et déjà des dizaines de milliers de tonnes de CO2 évitées.

Plus il y a de monde dans le mouvement, plus l'impact est grand.

Jouons collectif 💚

Toutes les infos sur join-time.com

Agir pour la planète avec NRJ !