"Wicked: Partie II" en avant-première à Paris : gagnez vos invitations !

« Wicked : Partie II » au cinéma le 19 Novembre avec NRJ

Étiquetée comme la Méchante Sorcière de l’Ouest, Elphaba (Cynthia Erivo) vit désormais en exil, cachée dans la forêt. Elle poursuit sa lutte pour la liberté des animaux muselés, tout en cherchant à révéler la véritable nature du Magicien d’Oz (Jeff Goldblum).

Glinda, en revanche, est devenue l’incarnation même du glamour et de la vertu. Installée dans le palais d’Émeraude, elle jouit des privilèges de sa célébrité et œuvre, sous l’influence de Madame Morrible (Michelle Yeoh, à renforcer l’image du règne du Magicien auprès du peuple.

Alors qu’elle s’apprête à épouser le prince Fiyero (Jonathan Bailey) lors d’un somptueux mariage ‘‘grandiOz’’, Glinda ne peut oublier Elphaba. Rongée par le remords, elle tente une réconciliation qui échoue et aggrave encore la situation de son ancienne amie. Les conséquences seront lourdes pour Fiyero, Boq (Ethan Slater) et Nessarose (Marissa Bode), la sœur d’Elphaba, surtout lorsqu’une mystérieuse jeune fille venue du Kansas entre en scène.

Face à une révolte populaire dirigée contre Elphaba, les deux sorcières doivent mettre de côté leurs différends. Leur amitié, complexe mais sincère, devient la clé de leur avenir commun. Pour espérer réécrire leur histoire – et celle d’Oz – elles devront apprendre à se comprendre avec clarté, respect et bienveillance.

Un film de Jon M. Chu