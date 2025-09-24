"Wicked: For Good" : l’ultime bande-annonce dévoile Dorothy

La magie d’Oz reprend vie ! Ce mercredi 24 septembre, l’ultime bande-annonce de "Wicked: For Good" a été révélée par Universal. Portée par les stars Cynthia Erivo et Ariana Grande, cette suite met en scène la confrontation entre Elphaba, désormais perçue comme la Méchante Sorcière de l’Ouest, et Glinda, figure publique idéalisée et icône du palais d’Émeraude.

"Wicked: For Good" : Dorothy au rendez-vous, mais pas que...

Au-delà de leurs retrouvailles, ces nouvelles images offrent un premier aperçu de Dorothy Gale, la jeune héroïne du Kansas emportée par une tornade dans le pays magique d’Oz, célèbre pour sa gentillesse et son courage. Mais ce n'est pas tout, le film lève aussi le voile sur le destin du Bûcheron en fer-blanc, de l’Épouvantail et du Lion.

Entre amitié brisée, magie et destins croisés, "Wicked : For Good" s’annonce comme une fresque musicale aussi spectaculaire qu’émouvante, enrichie par un titre inédit, "No Place Like Home". Toujours avec Jonathan Bailey, Michelle Yeoh ou encore Ethan Slater, ce second volet de "Wicked" verra le jour le 19 novembre prochain au cinéma.