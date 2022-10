«Wednesday»: Christina Ricci au casting de la série de Tim Burton

Une sacrée surprise ! Annoncée il y a déjà quelques mois, la série de Tim Burton «Wednesday» est très attendue par les utilisateurs de Netflix. Le réalisateur américain s’apprête à sortir un show sur Mercredi Addams. Cette famille qui a fasciné des générations entières est donc au cœur de ce spin-off. Une première bande-annonce révèle l’univers farfelu de Tim Burton.

Au programme bizarreries en tout genre, petites frayeurs et des plans machiavéliques. Ici, Mercredi va au lycée. Alors qu’elle essaye de s’intégrer comme elle peut, les autres adolescents ne l’accueillent pas très bien… Ses parents prennent alors la décision de l’emmener à Nevermore. Une école différente où Mercredi trouvera sûrement sa place.

«Wednesday»: qui est au casting ?

Dans le rôle de Mercredi Addams, on retrouve Jenna Ortega. La jeune actrice américaine de 19 ans a déjà joué dans plusieurs productions à succès comme dans «You» ou encore «Scream 5» avec Courteney Cox. Morticia et Gomez Addams sont ici incarnés par Catherine Zeta-Jones et Luis Guzman. Mais ce n’est pas tout…

Dans une nouvelle bande-annonce partagée par Netflix, un visage familier fait son retour dans «Wednesday». Celui de Christina Ricci. L’actrice joue le rôle de Miss Thornhill qui travaille à l’académie Nevermore. Mais les fans de la première heure de la Famille Addams l’auront bel et bien reconnue, il s’agit de l’interprète originale de Mercredi. C’est elle qui a rendu célèbre ce personnage intriguant au longues de nattes brunes. «Wednesday», le 23 novembre 2022 sur Netflix.