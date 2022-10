«Wakanda Forever»: qui est le successeur de Chadwick Boseman ?

La suite de «Black Panther» se dessine de plus en plus. Marvel et Disney viennent de partager la nouvelle bande-annonce du film «Wakanda Forever».

Quel avenir pour le Wakanda ? Le peuple doit se relever de cette tragédie dont il est victime. Son roi Tchalla est mort. Mais qui va donc le succéder sur le trône ? Des premiers indices sont révélés dans la bande-annonce de «Black Panther : Wakanda Forever». Tout d'abord, les obsèques du souverain sont organisées. Tout le pays est en deuil et tente de se relever. Ces derniers vont devoir faire face à une nouvelle menace. Celui que l'on surnomme le Dieu Serpent à plumes, qui vient d'un autre monde, serait prêt à prendre la tête du royaume. Lui et son peuple vivraient en-dessous du monde du Wakanda. De nouvelles alliances sont à prévoir. Mais une question demeure, qui va revêtir le costume de Black Panther pour protéger les siens ? «Black Panther : Wakanda Forever»: un piège tendu par Marvel ? Un élément est dévoilé à la fin de la bande-annonce «Black Panther : Wakanda Forever». Une silhouette de femme tombe du ciel dans l'uniforme du héros. Pour beaucoup d'internautes, il s'agirait de la petite sœur du défunt roi, Shuri (jouée par Letitia Wright). Mais attention, il se pourrait que Marvel ait tendu un nouveau piège à ses fans ! En effet, ça ne serait pas la première fois que la franchise américaine agirait de la sorte. En effet que ce soit dans «Avengers : Endgame», «Thor Ragnarok» ou encore «Spider-Man : No Way Home», plusieurs fausses séquences se sont déjà glissées dans ces trailers. Si le film n'est pas annulé en France, il devrait sortir au cinéma en novembre prochain.