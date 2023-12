Vincent Cassel et Eva Green, plus complices que jamais

Ces deux-là s'entendent à merveille. Invités sur le plateau de C à Vous pour promouvoir la suite des aventures de D'Artagnan, Vincent Cassel et Eva Green ont évoqué leur complicité, ce lundi 11 décembre 2023. Les deux stars, respectivement Athos et Milady, sont à l’affiche de la seconde partie du diptyque consacré à l’histoire épique contée par Alexandre Dumas et signé du réalisateur Martin Bourboulon. « Vincent, vous dites qu'Eva ne ressemble à aucune autre actrice. Peut-être qu'elle ressemble un peu à vous, elle ressemble à Vincent Cassel », lance l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine.

Vincent Cassel : « On s'entend bien »

« J'espère lui ressembler, mais je ne dis jamais des choses comme ça devant elle. Je le dis en interview et après elle l'entend », répond Vincent Cassel avec amusement et pudeur, avant que la journaliste ne rappelle que dans une autre interview, il avait déclaré que « s'[il] avait été une actrice, [il] aurait bien aimé être Eva Green ».