Un reboot de la série "Friends" ? Jennifer Aniston répond

Trente ans après, les séries cultes sont nombreuses à connaitre une seconde vie. A l’image de "Buffy contre les vampires", actuellement en plein tournage pour de nouvelles aventures, la série "Friends" pourrait largement avoit le droit à son reboot. Et Jennifer Aniston le sait.

Dans un entretien accordé au magazine "Bazaar" publié ce 9 octobre 2025, l'interprète de Rachel dans "Friends" s’est confiée sur ses souvenirs de tournage de la série inoubliable des années 90. Elle est également revenue sur son lien fort avec les autres acteurs et actrices qui l’a totalement construite.

"Cela a complètement forgé ma personnalité", dit-elle. "C'était un pur bonheur. J'attendais ça avec impatience chaque jour. J'avais hâte de me mettre au travail. J'avais hâte de revoir ces gens. J'avais hâte de lire les scénarios. On tournait la série tous les vendredis soirs, et juste après, on trouvait le nouveau scénario pour le lundi matin dans notre loge. J'étais tout aussi impatiente de découvrir ce qui allait se passer que le public".

Jennifer Aniston donne son avis sur un reboot de Friends

Si le groupe d’amis est toujours aussi soudé dans la réalité, les fans seraient plus qu’enthousiastes à l’idée d’un remake. Malheureusement pour Jennifer Aniston, le retour de "Friends" est inenvisageable, pour une raison simple : la disparition de Matthew Perry. Sans l’interprète de Chandler Bing, il n’y aura jamais de reboot. "Ce serait littéralement, physiquement impossible", explique-t-elle.

La disparition tragique de Matthew Perry en 2023, a laissé un profond sentiment de tristesse pour la star qui lui avait rendu un hommage vibrant. "C'est déchirant qu'il ait eu autant de démons », confie-t-elle. "Mais bon sang, pour quelqu'un qui a vécu autant de tourments intérieurs, il a vraiment beaucoup ri, et c'était tout pour lui".

Néanmoins, elle reste reste très touchée par le fait qu'une nouvelle génération de téléspectateurs ait adopté la série : "Quand que les gens sont stressés par l'actualité ou le monde, ils se contentent de regarder un épisode de "Friends". Et c'est le compliment ultime".

Actuellement à l’affiche de la dernière saison de la série à succès "The Morning Show" aux cotés de Reese Witherspoon et Marion Cotillard, l’actrice a aujourd'hui tourné la page du programme star diffusé de 1994 à 2004.