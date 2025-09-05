"Twilight" : comment voir les films gratuitement sur YouTube ?

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de la saga "Twilight". Les cinq films débarquent prochainement gratuitement sur YouTube.

Twitter s'est enflammé ce jeudi 4 septembre. Le média Deadline a annoncé l'arrivée très prochaine des films de la saga vampirique à l'occasion des 20 ans du premier livre, "Fascination", de Stephenie Meyer. Une information confirmée par la suite par le compte officiel de Lionsgate, qui a acquis la société de production Twilight Summit Entertainment en 2012.

Comment voir les films "Twilight" sur YouTube ?

Les internautes auront donc accès gratuitement aux cinq films, du 7 au 14 septembre sur le compte YouTube "The Twilight Saga". Un compte à rebours a d'ailleurs d'ores et déjà été mis en place. Une chose est sûre, les fans ont sûrement déjà hâte.