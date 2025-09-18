"Twilight" : bientôt le retour de Bella et Edward ? La romancière Stephenie Meyer répond

Plus de quinze ans après la fin de l’univers de "Twilight", la romancière Stephenie Meyer laisse entrevoir la possibilité de nouvelles histoires autour de Bella Swan et Edward Cullen. Lors de son passage à Good Morning America, ce mercredi 17 septembre, l'autrice a confié que, pour elle, les personnages restaient "figés" à la fin de "Révélation", le dernier tome de la saga.

Elle a évoqué des idées de récits inédits qu’elle aimerait voir publiés un jour, même si elle n’est pas certaine de pouvoir les écrire elle-même. "Je ferai en sorte que quelqu'un les diffuse après ma mort, mes grandes lignes, si je n'y parviens jamais", a-t-elle promis, avant d'ajouter : "Mais pour moi, les histoires continuent."

"Midnight Sun" à l'écran ?

Stephenie Meyer n’exclut pas non plus la possibilité de revisiter ses romans originaux. Selon elle, son expérience et sa maîtrise de l’écriture ont évolué depuis la publication des tomes. Si l’occasion se présentait, la créatrice de "Twilight" a déclaré qu’elle aimerait apporter un souffle nouveau à ses livres, offrant ainsi aux fans une version enrichie de l’histoire.

En 2020, Stephenie Meyer avait déjà exploré l’histoire du premier tome du point de vue d’Edward avec "Midnight Sun". Selon Variety, Lionsgate TV, la société de production de la franchise, travaillerait actuellement sur une adaptation animée de ce récit.