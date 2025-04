"Tron : Ares" : la suite la plus attendue de l'année se dévoile enfin

Fusionner le monde complexe de "Tron" avec le nôtre, c’est le pari fou que s’est lancé le réalisateur norvégien Joachim Rønning ( "Maléfique", "Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar") aux côtés de Jared Leto ("Mr Nobody", "Morbius") et du cultisme Jeff Bridges ("The Big Lebowski", "Iron Man"), de retour dans le nouvel opus de la saga.

"Tron : Ares" se dévoile dans une première bande-annonce explosive. Le pitch ? Ares (Jared Leto) se retrouve projeté du monde numérique au monde réel pour une mission périlleuse qui marque la première confrontation d'êtres dotés d'une intelligence artificielle avec l'humanité.