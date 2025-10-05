"Tron: Ares" : gagnez vos places de cinéma !

"Tron: Ares" au cinéma le 8 Octobre avec NRJ !

L'étonnante aventure d’un Programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle…

Un film de Joachim Rønning avec Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters