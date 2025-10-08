"TRON: Ares" : entre réalité et science-fiction, le casting se confie

La saga "Tron" revient avec un troisième volet. En salle, ce mercredi 8 octobre, "TRON: Ares" poursuit l'œuvre avant-gardiste de Steven Lisberger et Bonnie MacBird sortie en 1982. Un nouvel opus de la franchise qui promet la confrontation explosive entre le monde réel et virtuel à travers ses représentants, tandis que le petit-fils d’Ed Dillinger, Julian, assoiffé de vengeance, parvient à développer Ares, un programme capable de se projeter dans la réalité.

L'aperçu d'un futur proche ?

Au programme de ce film réalisé par Joachim Rønning, l'univers futuriste de "Tron" se pare à nouveau d'une esthétique de premier plan aux effets visuels époustouflants. Un écrin pour évoquer la puissance, les enjeux et les risques de l'intelligence artificielle avec, à l'affiche, Jared leto, Greta Lee ou encore Jodie Turner-Smith qui se livrent au micro d'NRJ.