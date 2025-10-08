"TRON: Ares" : entre réalité et science-fiction, le casting se confie

La saga "Tron" revient avec un troisième volet. En salle, ce mercredi 8 octobre, "TRON: Ares" poursuit l'œuvre avant-gardiste de Steven Lisberger et Bonnie MacBird sortie en 1982. Un nouvel opus de la franchise qui promet la confrontation explosive entre le monde réel et virtuel à travers ses représentants, tandis que le petit-fils d’Ed Dillinger, Julian, assoiffé de vengeance, parvient à développer Ares, un programme capable de se projeter dans la réalité.
L'aperçu d'un futur proche ?
Au programme de ce film réalisé par Joachim Rønning, l'univers futuriste de "Tron" se pare à nouveau d'une esthétique de premier plan aux effets visuels époustouflants. Un écrin pour évoquer la puissance, les enjeux et les risques de l'intelligence artificielle avec, à l'affiche, Jared leto, Greta Lee ou encore Jodie Turner-Smith qui se livrent au micro d'NRJ.
"La saga 'Tron' a toujours été fière de créer un aperçu de ce qu'il se passera demain, commente Joachim Rønning. Comme n'importe quel film de science-fiction. Mais je pense qu'avec la saga 'Tron' on n'est pas allé trop loin dans le futur. C'était comme un petit aperçu."
De quoi renforcer le caractère d'anticipation de la franchise "Tron" à l'heure où l'IA s'immisce de plus en plus dans nos vies.
"TRON: Ares" est à découvrir actuellement au cinéma.