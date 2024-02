« Toy Story 5 » et « La Reine des Neiges 3 » : les suites des Disney ne sont pas pour tout de suite !

Pour rappel, à la fin de « Toy Story 4 » (2019), Woody décidait de quitter Buzz et les autres personnages pour partir vivre une aventure avec La Bergère. Sept ans plus tard, on devrait découvrir ce qui le ramènera auprès de son vieil ami. Concernant « La Reine des neiges 2 » (2019), Anna la nouvelle reine d'Arendelle et Elsa devenait la gardienne de la Forêt Enchantée. Les deux sœurs acceptaient leurs destinées différentes, mais restaient unies par leur lien indéfectible. Dans ce nouveau film, une nouvelle menace pourrait faire son apparition et les conduire à collaborer pour assurer la paix du Royaume. Réponse en 2026 !