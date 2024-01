Tom Hollander confondu avec Tom Holland : il reçoit un énorme chèque par erreur

Tom Hollander et Tom Holland sont deux acteurs britanniques. Le premier est connu pour avoir joué dans des films comme « Orgueil et Préjugés » ou encore « Pirates des caraïbes », le deuxième est la coqueluche des studios Marvel pour son rôle de Peter Parker dans les films « Spiderman » et « Avengers ». Les deux comédiens ont, durant un temps, été dans la même agence de cinéma, ce qui a donné lieu à une situation assez cocasse.

Invité du « Late Night avec Seth Meyers », Tom Hollander a révélé que leurs noms ont été source d'une petite embrouille : « Les personnes de l’agence comptable de mon agence ont été terriblement confus ». L’acteur se souvient d’un épisode particulièrement marquant, où il a été confondu avec son homonyme : « J’ouvre mes mails et j’en vois un de l’agence disant ‘’Fiche de paye pour le premier bonus au box-office du film Avengers’’ ».

Bien que le comédien se soit tout de suite dit « Je ne crois pas que je sois pas dans les Avengers moi », il a tout de même ouvert ce mail et a découvert l’incroyable somme perçue par le jeune interprète de Spiderman : « C’était un montant ahurissant ». L’acteur précise : « Ce n’était pas son salaire. C’était son premier bonus box-office. Pas le bonus box-office total, le premier. Et c’était plus d’argent que je n’en ai jamais vu. C’était une somme à sept chiffres ».