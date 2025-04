Tom Felton (Drago) prêt à rejoindre la série Harry Potter ?

Le monde des sorciers n’a pas fini de nous surprendre. Alors que la série "Harry Potter" est en préparation du côté de HBO, l’acteur qui incarnait Drago Malefoy n’a qu’un souhait : y participer... même en toute discrétion.

Interviewé par People, l'acteur a confié que le casting était toujours en lien sur WhatsApp et qu'il avait régulièrement des nouvelles de ses anciens camarades de tournage.

"J’ai hâte de frapper à la porte du jeune Drago"

"Je pense que nous sommes tous très impatients de voir le monde des sorciers perdurer", a-t-il déclaré avant de poursuivre : "j’ai hâte de frapper à la porte du jeune Drago et de lui faire une surprise, ou quelque chose comme ça. Je me glisserai certainement dans un arrière-plan en tant que figurant".

Un ancien Serpentard en caméo dans les couloirs de Poudlard ? On ne demande que ça. Plus de dix ans après la fin de la saga, Tom Felton reste profondément marqué par l’aventure "Harry Potter" et par l’attachement du public : "Chaque jour, je suis surpris de voir combien de personnes me parlent encore de leur amour pour Harry Potter", confie-t-il.

Le tournage de la nouvelle série "Harry Potter" devrait commencer l'été prochain, pour une diffusion prévue à partir de 2026.