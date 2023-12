Timothée Chalamet dans « Wonka » : qui double sa voix française ?

L'acteur de 27 ans est connu dans les quatre coins du monde. Né d'une mère américaine et d'un père français originaire de Saint Etienne, Timothée Chalamet est parfaitement bilingue avec sa sœur Pauline. En ce moment à l'affiche de « Wonka », le petit chouchou de Denis Villeneuve et Luca Guadagnino a entièrement fait la promotion de son dernier film dans la langue de Molière, en France. Pourtant, la version française du préquel de « Charlie et la Chocolaterie » n'est pas doublé par l'acteur.