"This Winter, Spring is Coming" : HBO révèle enfin la sortie du spin-off de "Game of Thrones"

Les fans de l’univers du trône de fer peuvent désormais se réjouir. Ce lundi 6 octobre, le géant du petit écran annonce enfin un indice clair sur la date de sortie du prochain spin-off de "Game of Thrones" intitulé "A Knight of the Seven Kingdoms" ("Le chevalier des Sept Couronnes").
"A tall tale that became legend" ("D'une grande histoire est née une légende"). A travers l’affiche officielle postée sur les réseaux sociaux qui met en scène les deux personnages principaux de cette aventure inédite, la plateforme flirte avec la célèbre signature de "GOT" pour annoncer la nouvelle : "This Winter, Spring is Coming" ("Cet hiver, le printemps arrive"), tout en ajoutant : "Première en janvier, en exclusivité sur MAX".
Ce sera donc en janvier 2026 que les passionnés de la série phénomène pourront découvrir le récit d’un improbable duo composé de l’aïeul de Brienne, le chevalier Dunk alias Ser Duncan le Grand et son fidèle écuyer et ami Egg.
Une nouvelle ère
Si ce nouvelle série dérivée de "Game of Thrones" est très attendue, c’est qu’elle s’annonce bien différente des autres propositions tirées de l’une des meilleures séries de l’Histoire.
Contrairement à "House of Dragons", ou encore de la série mère, le récit du prochain opus s’axera sur les personnages errant dans le monde de "Game of Thrones" et non directement sur la quête du trône de fer.
L’intrigue se déroulera 72 ans après les évènements de "House of Dragons" et 100 ans avant ceux de "Game of Thrones", à une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le célèbre trône de fer. Côté casting, deux Britanniques endosseront le rôle des deux héros, Peter Claffey sera Dunk, tandis que le jeune Dexter Sol Ansell incarnera Egg. Les agissements des deux protagonistes changeront à jamais l'histoire des sept royaumes.
Inspirée du recueil de nouvelles "Les Chroniques du Chevalier Errant" de George R. R. Martin, la série au six épisodes devraient connaitre trois saisons, bien que la chaîne américaine n’en officialise qu’une seule à ce jour.
Rendez-vous en janvier 2026 pour découvrir "A Knight of the Seven Kingdoms" sur HBO Max.