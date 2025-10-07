"This Winter, Spring is Coming" : HBO révèle enfin la sortie du spin-off de "Game of Thrones"

Les fans de l’univers du trône de fer peuvent désormais se réjouir. Ce lundi 6 octobre, le géant du petit écran annonce enfin un indice clair sur la date de sortie du prochain spin-off de "Game of Thrones" intitulé "A Knight of the Seven Kingdoms" ("Le chevalier des Sept Couronnes").

"A tall tale that became legend" ("D'une grande histoire est née une légende"). A travers l’affiche officielle postée sur les réseaux sociaux qui met en scène les deux personnages principaux de cette aventure inédite, la plateforme flirte avec la célèbre signature de "GOT" pour annoncer la nouvelle : "This Winter, Spring is Coming" ("Cet hiver, le printemps arrive"), tout en ajoutant : "Première en janvier, en exclusivité sur MAX".

Ce sera donc en janvier 2026 que les passionnés de la série phénomène pourront découvrir le récit d’un improbable duo composé de l’aïeul de Brienne, le chevalier Dunk alias Ser Duncan le Grand et son fidèle écuyer et ami Egg.