« The Walking Dead » : Rick Grimes est (enfin) de retour dans la bande-annonce de « The Ones Who Live »

Selon le synopsis officiel, leur histoire d’amour sera d’ailleurs bien au centre de la mini-série. « Cette série présente une histoire d’amour épique de deux personnages changés par un monde changé. Maintenus à l’écart par la distance, par une puissance imparable, par les fantômes de qui ils étaient, Rick et Michonne sont projetés dans un autre monde, construit sur une guerre contre les morts… Et finalement, une guerre contre les vivants. Peuvent-ils se retrouver ? Et retrouver qui ils étaient dans une situation qu’ils n’ont jamais connue auparavant ? », apprend-on.

Aux côtés de Rick et Michonne, on retrouvera d’autres personnages de l’univers « The Walking Dead » comme Pollyanna McIntosh en Jadis. Mais aussi de petits nouveaux : Lesley-Ann Brandt en Pearl Thorne et Terry O’Quinn (« Lost ») en l’énigmatique Major General Beale.

« The Walking Dead: The Ones Who Live » sera une série limitée en six épisodes, écrite et produite par Scott Gimple, qui est également le showrunner. Elle sortira le 25 février 2024 aux Etats-Unis. Pour le moment, il n’y a pas encore de diffuseur en France. Mais pas d’inquiétudes car au vu de l’engouement de la série, cela ne saurait tarder !