"The Voice Kids" : quand sera diffusée la prochaine saison sur TF1 ?

Le compte à rebours est lancé. The Voice Kids revient très bientôt pour une onzième saison qui réserve plein de surprises aux téléspectateurs. L'émission présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri vient d'officialiser la date de ses premières auditions à l'aveugle : elles seront diffusées le samedi 30 août à 21h10 sur TF1.

Préparez-vous à vibrer et frissonner devant les prestations des nouveaux talents qui se présenteront cette année devant une toute nouvelle équipe de coachs. On retrouvera tout d'abord Matt Pokora, prêt à faire son grand retour dans l'émission après avoir été coach lors des saisons 3 et 4 de The Voice Kids. Aujourd'hui papa, le compagnon de Christina Milian se sent plus proche des enfants. Le public retrouvera également Patrick Fiori, véritable pilier de l'émission, ainsi que Soprano, déjà coach lors des saisons 5, 6 et 7.

Une nouvelle coach ultra enthousiaste

Mais ce n'est pas tout. La grande nouveauté de cette année, c'est l'arrivée de la chanteuse Santa, qui a notamment signé le tube "Popcorn Salé" et l’hymne de la Star Academy 2024. "J’arrive ! Quel honneur d’intégrer l’équipe de coachs !!!! Hâte de rencontrer ces bout’chous et leur talent", avait déclaré sur Instagram l'artiste, débordant d'enthousiasme.