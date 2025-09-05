"The Runarounds" sur Prime Video : c'est quoi cette série dont tout le monde va parler ?

L'histoire ? Un groupe de lycéens se lance à corps perdu dans la musique à peine leur diplôme en poche, tout en tombant amoureux et en s’attirant des ennuis au fil d’un été mouvementé.

La série à ne pas manquer pour la rentrée

Pour adapter ce nouveau programme, Prime Video a fait appel à Jonas Pate. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant, il a crée la franchise à succès "Outer Banks" sur Netflix. Autant dire que le projet était donc entre de bonnes mains.

Toutes les chansons sont écrites et interprétées sans playback. On retrouve ainsi au casting de véritables musiciens tels que Lilah Pate, la fille du créateur de "The Runarounds", William Lipton ou encore Marley Aliah.