C’est un projet qui semble réunir tous les ingrédients d’un succès. Depuis l’annonce de son adaptation, on se languit de découvrir "The Love Hypothesis" au cinéma. Véritable triomphe en librairie depuis sa parution en 2021, le premier livre d’Ali Hazelwood a aisément décroché le titre de best-seller du New York Times.

Il raconte l’histoire d’Olive, une biologiste sceptique en amour qui se retrouve à embrasser un inconnu pour convaincre sa meilleure amie qu’elle est heureuse. Malheureusement (ou heureusement), ce dernier s’avère être Adam Carlsen, un professeur de l’université de Stanford réputé pour son exigence. Contre toute attente, il accepte de jouer le rôle du petit-ami.

Lili Reinhart, une évidence pour le rôle

Conscient du potentiel de ce best-seller, Amazon MGM Studios a fait appel à Lili Reinhart. En plus de produire le long-métrage, l’interprète iconique de Betty Cooper dans "Riverdale" prêtera ses traits à l’héroïne du roman. Sur TikTok, l’actrice vient de partager une vidéo où elle apparait en blouse de laboratoire. Un post qui n’a pas laissé les internautes indifférents. "L’actrice parfaite pour jouer Olive", "Il faut féliciter la personne qui a choisi le casting", "J’ai trop hâte", peut-on lire dans les commentaires.