« The Killer » : John Woo met en scène Omar Sy et Eric Cantona à Paris

Trente-cinq ans après le succès de son film « The Killer », le réalisateur John Woo revient avec un remake. Dans cette nouvelle version, le cinéaste de « Volte-face » propose un casting international et une lecture plus féminine de son film sorti en 1989 grâce à Nathalie Emmanuel. En effet, l’actrice, connue pour ses rôles dans « Game of Thrones » et « Fast & Furious », endosse le rôle principal en incarnant une tueuse impitoyable, nommée Zee, qui refuse de tuer une jeune femme lors de sa dernière mission.