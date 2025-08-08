"The Buccaneers" : quand pourrait sortir la saison 3 sur Apple TV+ ?

Deux longues années ont séparé la diffusion de la première saison de "The Buccaneers" de la deuxième et pourtant l'enthousiasme des fans n'est pas retombé ! Disponible depuis le 18 juin 2025, la suite de la série occupe la première place dans le classement des programmes les plus regardés sur Apple TV+.

"The Buccaneers" : une saison 3 possible ?

Pour l’instant, Apple TV+ n’a pas annoncé de saison 3 pour "The Buccaneers". Cependant, la porte est loin d’être fermée pour une suite, surtout que la fin de la deuxième saison laisse de nombreuses intrigues en suspens.

Au micro de Télé-Loisirs, l'interprète de Nan (Kristine Frøseth) a d'ailleurs déjà confié ses souhaits pour son personnage lors de la suite du programme : "J’aimerais voir Nan continuer dans la direction qu’elle a prise. Elle est plus centrée sur elle et sur son évolution. Et il y a une nouvelle responsabilité qui arrive et dont elle doit s’occuper."

En partant du principe que deux années séparent toujours chaque saison de la série, la prochaine ne devrait pas arriver avant 2027.