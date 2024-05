« The Bear »: l'histoire d'une série à succès

Derrière l’attente des fans se cache le succès d’une série immersive saluée par la critique. « The Bear » s’est taillée une belle place dans la foule de programmes proposés en s’offrant notamment l’Emmy Awards de la Meilleure Série Comique en 2023, et le Golden Globe de la Meilleure série comique la semaine suivante. De plus, la série peut compter sur le charme et le caractère de ses personnages.

Outre Jeremy Allen White, une autre actrice a été projetée au-devant de la scène. L’actrice Ayo Edebiri, qui incarne la tempétueuse Sydney s’est rapidement fait connaître et ne cesse de s’illustrer à Hollywood. La jeune femme apparaît notamment dans « The Sweet East », et est à l’affiche du prochain « Vice-Versa ». En continuant sur cette lancée, elle est à la réalisation de l’un des épisodes de la saison 3 de « The Bear ». On a hâte de découvrir le résultat.