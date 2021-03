Suburra : savez-vous vraiment ce que signifie le nom de la série ?

Suburra : plongeon dans la mafia romaine

Suburra est une série italienne diffusée sur Netflix. Son succès n’a rien à envier aux séries américaines. Elle se déroule dans la capitale italienne, à Rome, en 2008, soit quelques années avant l'intrigue du film Suburra sorti en 2015. La série raconte l'histoire de personnages qui ont beaucoup de pouvoir au Vatican et dans le gouvernement. Tous ont pour objectif d'obtenir les territoires dépendants de la ville d'Ostie, alors que le maire de Rome s'apprête à démissionner. Dans un univers où la corruption et la violence sont reines, la série dépeint les nombreux conflits auxquels doivent faire face les personnages. On y découvre les luttes de pouvoir et l’influence des schémas familiaux. L’histoire se déroule en 2008, alors que Le Samouraï décide d'intégrer la mafia du sud de l'Italie, à Rome. Cette dernière souhaite acquérir les terrains autour d'Ostie afin de s'installer, mais cette acquisition ce ne sera pas du goût du Vatican et du gouvernement...

Subure, quartier de la Rome antique

Nombreux sont les fans de la série à se demander pourquoi les réalisateurs ont choisi ce nom. Suburra fait référence à Subure, un quartier pauvre de la Rome antique. C'est dans ce lieu, véritable melting-pot, que se côtoyaient les Romains de toutes les classes. On peut dire que c’était une sorte de cour des Miracles. Le quartier, qui abritait les pires bas-fonds de la Rome antique, n’a peut-être pas beaucoup changé en 2008. C’est ce que le réalisateur cherche à faire comprendre… est-on si évolué qu’on le pense ? Là où la corruption et les actes de malveillance étaient parfaitement connus et perceptibles à Subure, ils sont aujourd'hui tout aussi présents à Rome, bien que cachés derrière un rideau d'illusions. Véritable mythe, le quartier de Subure a déjà fait l'objet d'un film de Fellini en 1969 : Satyricon.

Immersion dans les bas-fonds de Rome

Si le nom du quartier de Subure a été repris pour la série Suburra, cela n'est bien sûr pas dû au hasard. Cet ancien quartier longeait autrefois les Forums impériaux. Et c'est dans ce quartier populaire, sans conteste l'un des plus glauques de la Rome antique, que Jules César est né et a passé son enfance. Sale et bruyant, Subure était surtout peuplé de criminels et de prostituées. Malgré cette réputation plutôt houleuse, nombreux sont les artistes qui y trouvèrent l'inspiration au fil du temps. C'est notamment le cas de Horace, Martial ou encore Flaubert. En choisissant de nommer leur série Suburra, les réalisateurs ont avant tout misé sur la puissance et la force qui pouvaient habiter ceux qui vivaient dans l'ancien quartier romain. Car malgré son aspect glauque, sale et sordide, certains personnages y trouvèrent la force de s'élever. Le meilleur exemple reste Jules César qui, comme certains héros de la série, est parvenu à tirer profit de ses origines modestes.