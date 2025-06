"Stranger Things" : vous n'allez pas reconnaitre cette star de la série !

"Stranger Things" saison 5 : la date de sortie enfin révélée

Après avoir divisé en deux parties la saison 4 en 2022, c’est en trois parties que sera divisée la saison 5 de "Stranger Things". Les quatre premiers épisodes seront diffusés le 26 novembre 2025, les trois suivants, le 25 décembre 2025. Enfin, l’épisode final sera disponible à partir du 1er janvier 2026.

Pour rappel, la saison précédente s’est achevée avec l’affrontement d’Eleven (Bobby Brown) et de Vecna. Bien que gravement blessé, ce dernier a réussi à s’échapper. Max (Sink) a, quant à elle, été tuée puis ramenée à la vie par Eleven et se trouve maintenant dans le coma. La sœur de Billy pourra-t-elle être sauvée ? Que prévoyaient les Russes avec les monstrueux Démogorgons ? Comment va-t-on retrouver Hawkins dans le saut dans le temps de la saison 5 ? Il faudra patienter encore six mois pour avoir les réponses à ces questions.