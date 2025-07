Stranger Things saison 5 : un nouveau pouvoir incroyable pour Eleven dans le premier trailer

La ville d'Hawkins est sous tension. Après des mois de rumeurs autour des prochains épisodes de "Stranger Things", le trailer de la saison 5 est enfin là ! Et il ne laisse aucun doute sur l'intensité de l'intrigue..

Le synopsis officiel de cette dernière saison qui se déroulera à l'automne 1987, est clair : "Hawkins est marqué par l'ouverture des failles, et nos héros n'ont qu'un seul objectif en tête : trouver et tuer Vecna. Mais il a disparu, son emplacement et ses plans sont inconnus."

La situation est d'autant plus compliquée que "le gouvernement a placé la ville sous quarantaine militaire et a intensifié sa chasse pour trouver Eleven, la forçant à se cacher à nouveau." Tandis que "l'anniversaire de la disparition de Will approche, une angoisse lourde et familière se fait sentir. La bataille finale approche et avec elle, une obscurité plus puissante et plus mortelle que tout ce qu'ils ont affronté auparavant. Pour mettre fin à ce cauchemar, ils auront besoin de tout le monde, l'équipe au complet unie, une dernière fois."

Eleven Vole, Max Revient : les révélations chocs de la saison finale

Si de nombreux détails avaient été gardés secrets jusqu'à présent, le trailer lève le voile sur des éléments cruciaux. La plus grande surprise ? Eleven jouée par Millie Bobby Brown sait voler ! Un pouvoir inédit qui pourrait bien changer la donne dans l'affrontement contre Vecna.

La bande-annonce confirme également le retour de Sadie Sink dans le rôle de Max, malgré son état de mort cérébrale à la fin de la saison 4. Cette nouvelle soulève de nombreuses questions sur son rôle dans la bataille finale.

De nouveaux personnages rejoindront également le casting, ajoutant de nouvelles dynamiques à l'équipe déjà soudée de Hawkins.