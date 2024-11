"Stranger Things" : nouveaux looks pour Will et Dustin dans les coulisses de la saison 5

Les premières photos de la suite de "Stranger Things" font monter la pression autour du final tant attendu du show. Netflix dévoile l'envers du décor de sa série à succès avec des clichés pris lors du tournage de la saison 5. On y découvre la réunion de personnages phares comme Dustin, Mike, Will et Lucas à la cafétéria du lycée. Et les adolescents semblent avoir bien grandi. Nouvelles coupes de cheveux et tenues sobres, les amis d'Hawkins ont le droit à un changement de look.

Sur un autre cliché, le comédien David Harbour (Jim Hopper) et l'actrice Winona Ryder (Joyce Beyers) s'amusent lors d'une scène tournée dans une chambre.

Les fans n'ont pas manqué de remarquer l'absence d'Eleven, interprétée par Millie Bobby Brown, sur ces photos inédites. Que va-t-il se passer pour l'héroïne de "Stranger Things" ?